La actriz y cantante Jennifer López protagonizará la película "Hustlers" de la directora Lorene Scafaria ("Seeking a Friend for the End of the World", 2012), informó hoy el medio especializado The Hollywood Reporter.

López encabezará el reparto de una cinta que narrará la historia real de un grupo de bailarinas de "striptease" de Nueva York que idearon un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos directivos e inversores de Wall Street.