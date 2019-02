Fotograma cedido donde aparecen las actrices Leah Remini como Joan y Jennifer López como Maya, durante una escena de la comedia "Second Act". Ser una de las estrellas más famosas e importantes de Hollywood no ha alejado de sus orígenes humildes a Jennifer López, quien al presentar la comedia "Second Act" aseguró todavía sentirse muy conectada con las calles y el ambiente trabajador de Nueva York que la vieron crecer. EFE/Barry Wetcher/STX Films/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS