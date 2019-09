Jennifer López y Cardi B son dos de las estrellas de "Hustlers", el estreno más importante de la semana y en el que estas artistas latinas lideran a un grupo de bailarinas de "striptease" que crean un método para estafar a sus clientes, muchos de ellos grandes inversores de Wall Street.

Lorene Scafaria ("Seeking a Friend for the End of the World", 2012) es la guionista y directora de esta cinta basada en una historia real y que cuenta con un reparto completamente femenino en el que también figuran Constance Wu, Julia Stiles, Keke Palmer, Lili Reinhart y Lizzo.