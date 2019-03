El actor californiano John David Washington, que destacó el año pasado en la película "BlacKkKlansman", protagonizará la nueva cinta del cineasta británico Christopher Nolan, informó hoy el medio especializado Variety.

Además de ser el elegido por Spike Lee para encabezar el reparto de "BlacKkKlansman", John David Washington ha participado en películas como "The Old Man & the Gun" y "Monsters and Men" (ambas de 2018) y en la serie "Ballers".