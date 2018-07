El actor colombiano John Leguizamo trabajará a las órdenes de la cineasta Ava DuVernay en la serie limitada "Central Park Five", informó hoy el medio especializado Deadline.

Leguizamo estará acompañado en el reparto de esta producción de la plataforma digital Netflix por los actores Michael K. Williams, conocido por la serie "The Wire", y Vera Farmiga, nominada al Óscar a mejor actriz de reparto por "Up in the Air" (2009).