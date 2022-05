Fotograma cedido por el canal NBC donde aparece John Huertas como Miguel Rivas durante una escena de un episodio titulado "Miguel" de la famosa serie "This Is Us" que cuenta en dos tiempos la historia de la familia Pearson. EFE/Ron Batzdorff/NBC /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO