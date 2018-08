Jon Turteltaub (d) es un artesano de Hollywood de cuyas manos han salido productos tan comerciales como "National Treasure". Ahora se adentra en aguas tenebrosas con "The Meg" y recuerda, en una entrevista con Efe, que el cine "enseña la importancia" de hacer frente a los temores de la sociedad. EFE/ARCHIVO

Turteltaub es el hombre que convirtió a Sandra Bullock en "la novia de América" gracias a "While You Were Sleeping" (1995), dio poderes especiales a John Travolta en "Phenomenon" (1996) y convenció a Anthony Hopkins para darse uno de sus festines histriónicos en "Instinct" (1999).