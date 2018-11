"Qué bonita canción...". Al poco de comenzar su entrevista con Efe como nominado a los Latin Grammy, Jorge Drexler, abrumado por las luces y el ruido de Las Vegas, se detuvo un segundo para escuchar el hilo musical, una muestra de que la música "te catapulta a un mundo de sensaciones".

"Las Vegas me inspira espanto. Te voy a ser sincero, no me gusta esta ciudad (...). Tiene un concepto de la diversión y del entretenimiento que no coincide con el que tengo. He intentado pacientemente relacionarme con la ciudad y nunca lo he conseguido", dijo el candidato a mejor canción y grabación ("Telefonía") y mejor disco y álbum de cantautor ("Salvavidas de hielo").