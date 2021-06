Fotograma cedido por Netflix de una escena de la serie animada "Maya and the Three" que tiene nueve episodios y que se estrenará en otoño. EFE/ Netflix SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotograma cedido por Netflix de una escena de la serie animada "Maya and the Three" que tiene nueve episodios y que se estrenará en otoño. EFE/ Netflix SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Fotograma cedido por Netflix de una escena de la serie animada "Maya and the Three" que tiene nueve episodios y que se estrenará en otoño. EFE/ Netflix SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El director mexicano Jorge R. Gutiérrez, que firmó la cinta de animación "The Book of Life" (2014), presentó este viernes las primeras imágenes de la serie animada "Maya and the Three" que ha escrito y dirigido para Netflix.

Gutiérrez es el cerebro creativo de esta serie que tiene nueve episodios y que se estrenará en otoño.