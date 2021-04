Fotografía cedida por The 3 Collective y publicada por el cantante colombiano Juanes (d) donde aparece junto al cantante estadounidense Bruce Springsteen. EFE/The 3 Collective /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El cantante colombiano Juanes estrena este jueves el segundo sencillo de su próximo álbum “Origen”, tema llamado “Dancing in the dark”, adaptación en español del clásico de Bruce Springsteen, canción icónica que hará parte de este nuevo trabajo discográfico que el artista rinde tributo a los artistas y canciones que influenciaron e inspiraron su identidad musical.

Lanzada originalmente en 1984, “Dancing in the dark” fue la canción con la que Springsteen dio a conocer su exitoso y legendario álbum “Born in the U.S.A”, que ubicó siete sencillos en el número uno y que fue el más vendido de 1985 en Estados Unidos.