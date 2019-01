El actor Jude Law aprovechó una pausa en el rodaje de la serie "The New Pope" para visitar la isla de Murano, en Venecia (norte), donde aprendió a hacer cristal, una de las actividades más admiradas de esta zona de Italia.

El británico está rodando en el país transalpino, junto a John Malkovich, la secuela de la serie "The Young Pope", que se llamará "The New Pope" y que volverá a dirigir el italiano Paolo Sorrentino.