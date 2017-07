El estudio Warner Bros. no escatimó munición pesada en su presentación en la Comic-Con y desveló hoy nuevos detalles del filme de superhéroes "Justice League", del nuevo proyecto de Steven Spielberg "Ready Player One" y de la secuela del clásico de ciencia-ficción "Blade Runner". También se anunció que "Wonder Woman", protagonizada por Gal Gadot tendrá una secuela. Gadot además participa en "Justice League". EFE/ARCHIVO