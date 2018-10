El rapero Kanye West aseguró hoy en su cuenta de Twitter que se siente "utilizado" y que se alejará de la política para dedicarse por completo a su carrera artística.

"Mis ojos están ahora bien abiertos y ahora me doy cuenta de que he sido utilizado para difundir mensajes en los que no creo", escribió el rapero en su cuenta oficial de Twitter, en la que tiene 28,7 millones de seguidores.