La actriz mexicana Karla Souza, una de las encargadas de desvelar los nominados para la sexta edición de los Premios Platino, dijo a Efe que el cine iberoamericano posee "una voz muy fuerte, genuina y auténtica", y se congratuló de que estos galardones tiendan puentes entre naciones.

"Es importante juntarnos y crear estos puentes entre las naciones iberoamericanas con nuestra cine, que es la forma de expresión sobre nuestra experiencia social, económica y política", apuntó la artista de Ciudad de México, de 33 años, que ha triunfado en la televisión estadounidense con su papel de Laurel Castillo en la serie "How to Get Away With Murder".