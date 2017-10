A punto de estrenar la serie documental "Cuando conocí al Chapo", la actriz mexicana Kate del Castillo dijo a Efe que contar su versión de lo sucedido con el narcotraficante, en primera persona y frente a la cámara, fue "una catarsis" y que lo hizo por su "paz mental".

"La verdad es que de este tema estoy que vomito, pero cuando me lo ofreció Netflix también me di cuenta, y lo consulté con mis papás y mis abogados, que está bueno tener una plataforma así para poder hablar de cosas que no pude hablar y que nadie sabe, y explicar un poco cómo sucedieron las cosas y el por qué decidir hacer lo que hice", relató en una entrevista telefónica.