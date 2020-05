8 may 2020

EFE News Nueva York 8 may 2020

La actriz mexicana Kate del Castillo posa a su llegada a un encuentro con la prensa para promocionar su obra de teatro "The way she spoke" (Su manera de hablar) este martes en Nueva York (Estados Unidos). EFE/Kena Betancur

Kate del Castillo se ha convertido en la primera actriz mexicana en haber sido nominada a tres destacados premios de teatro de Nueva York por su trabajo en "The Way She Spoke", una obra que aborda los feminicidios sistemáticos de Ciudad Juárez, en el norte de México.

Del Castillo, de 47 años, ha sido nominada a los premios Drama Desk en la categoría de mejor actuación en solitario por "The Way She Spoke", una obra dirigida por Jo Bonney, escrita por Isaac Gómez, producida por Audible y que tuvo lugar en el Minetta Lane de Off-Broadway.