Convertidas en un ejemplo de fortaleza, la cantante argentina Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, demuestran desde el escenario que la vida sigue, pues, pese a la muerte de Diego Verdaguer (esposo y padre, a finales de enero), ambas han retomado sus carreras con una gira dedicada al intérprete de "Volveré".

"Yo jamas me imaginé quedarme viuda, te juro por Dios que lo que menos me imaginé era eso porque me siento joven, y me dicen, 'sos una guerrera, pero qué bárbara, con esa carrera que tienes y toda tu fuerza', y me suben el autoestima", respondió este martes en una entrevista con Efe la cantante de 66 años.