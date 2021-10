La factoría Blumhouse, creadora de fenómenos del cine de terror como "Paranormal Activity" y "The Purge", tiene entre sus apuestas para este otoño "Madres", una película que toma como punto de partida la migración de México a California en los años 70.

La cinta, que se estrena este viernes en Amazon Prime, ha sido una de las cuatro seleccionadas para formar parte de "Welcome to the Blumhouse", el programa que Jason Blum, uno de los productores de terror y suspense más influyentes en la actualidad, selecciona cada año con motivo de la fiesta de Halloween.