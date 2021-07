La actriz de origen puertorriqueño Mj Rodríguez logró una nominación al Emmy a mejor actriz por la serie dramática "Pose", con la que también hizo historia al convertirse en la primera mujer transgénero que logra este reconocimiento por un papel protagonista.

Rodríguez, estadounidense de ascendencia afrolatina, competirá contra Uzo Aduba ("In Treatment"), Olivia Colman ("The Crown"), Emma Corrin "(The Crown"), Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") y Jurnee Smollett ("Lovecraft Country").