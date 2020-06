Fotografía cedida de la cantante mexicana Karla Vallin junto al cantante Raymix. La cantautora mexicana Karla Vallín ha dejado los prejuicios atrás y ha comenzado a florecer en su propia música, algo que muestra con el tema "Te quito la pena", una colaboración al lado de Raymix, máximo exponente de la electrocumbia en México, y con el que la cantante explora mejor su sonido. EFE/ OCESA SEITRACK/ SÓLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

"Esta canción me vino a quitar la pena (vergüenza) en muchos sentidos, me aventé (lancé) a preguntarle a Raymix si quería colaborar conmigo. Además ahora sí dejé de escuchar a la gente y me aventé al género de cumbia por completo", relató la cantante en entrevista con Efe.