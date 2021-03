Tras haber vivido un episodio de violencia doméstica por parte de su exnovio, la cantante peruana Tefi Valenzuela retoma su carrera como cantante con el tema "El perdón" para decirles a las mujeres que no siempre es bueno perdonar.

"Me di cuenta que a veces no es tan bueno perdonar, la gente dice que para estar feliz y en paz hay que hacerlo, pero no debe de ser así siempre, cuando perdonas mucho la gente se acostumbra a dañar", asegura Tefi en entrevista con Efe.