La precuela de "Hunger Games", titulada "The Ballad of Songbirds and Snakes", se estrenará el próximo 17 de noviembre, informó su productora -Lionsgate- este jueves en el marco de CinemaCon.

En el vídeo de presentación de la película, no se mostró ninguna escena de una cinta que aún se encuentra en la fase de producción y las imágenes se remitieron a ilustrar un paisaje frío con ramas de árboles heladas bajo una voz en off que sentenciaba: "El mundo descubrirá quién es un pájaro cantor y quién es una serpiente".