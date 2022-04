La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, será la "invitada especial" en la inauguración de la gran exposición anual de moda del Metropolitan Museum of Art (Met) de Nueva York paralela a la Met Gala el próximo 2 de mayo, según informó este viernes la pinacoteca.

Biden presidirá la presentación a los medios de "In America: An Anthology of Fashion", la segunda parte de una amplia muestra sobre la moda estadounidense que comenzó el pasado septiembre y que esta vez que rinde homenaje a las diseñadoras del siglo XIX y XX que fueron ignoradas o han sido olvidadas.