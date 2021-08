La adolescente de Timbiriche, reina de las telenovelas, cantante multiplatino y ahora ávida Tiktoker, Thalía llega este jueves a los 50 años de edad llena de proyectos y cumpliendo la promesa que se hizo de vivir la vida de la forma más divertida posible, a pesar de las adversidades.

“Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida 'sin-cuenta' de aquellas malas experiencias, sino aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a la que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos", escribió la artista.