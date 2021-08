Lady Gaga y Tony Bennett publicarán el 1 de octubre un nuevo disco de jazz titulado "Love for Sale" y cuyo primer sencillo, “I Get a Kick Out of You", puede escucharse desde este martes.

El álbum contendrá versiones de Cole Porter y tomará el relevo del debut de la pareja artística con "Cheek to Cheek" en 2014, anunciaron los artistas en coincidencia con el 95 cumpleaños de Bennett.