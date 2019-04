Portland (OR)

Mientras el cine actual se deja llevar por la recreación digital y los efectos especiales más avanzados, en Laika Studios un grupo de locos, que ahora presentan la cinta "Missing Link", siguen empeñados en la animación más artesanal y en la delicada y complejísima técnica del "stop motion".

Los responsables de aclamadas películas como "Coraline" (2009) o "Kubo and the Two Strings" (2016) apuestan en esta ocasión por las aventuras clásicas y el indomable espíritu de los exploradores en "Missing Link", filme que se estrenará en Estados Unidos el 12 de abril y cuyo reparto en la versión original incluye las voces de Hugh Jackman, Zoe Saldaña y Zach Galifianakis.