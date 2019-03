La actriz y cantante Lali Espósito señaló que aquellos que usan las redes sociales para atacar e insultar son personas "completamente solas, frustradas y tristes", y por eso no se toma en serio las ofensas que en ocasiones recibe en internet.

"Perdono eso y no lo tomo como algo personal, porque considero que ese tipo de críticas no constructivas no son para mí", manifestó la argentina en declaraciones a Efe en Miami (Florida), en la que enfatizó que "las cosas más hirientes, sin duda, son parte de la frustración del otro".