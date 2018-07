La cartelera de este fin de semana está protagonizada por las secuelas, de la mano de continuaciones del musical "Mamma Mia!" y del filme de acción "The Equalizer".

"Mamma Mia! Here We Go Again" retoma, diez años después, las canciones del grupo sueco ABBA que triunfaron en "Mamma Mia!" (2008) y lo hace con la dirección de Ol Parker ("Imagine Me & You", 2005) al mando de un reparto estelar.