Lin-Manuel Miranda, Alicia Keys y Bruce Springsteen serán algunas de las estrellas que intervendrán en la ceremonia anual del Salón de la Fama del Rock and Roll en la que se da la bienvenida a los nuevos miembros, y que tendrá lugar el próximo 7 de noviembre.

Este año, la institución celebra la introducción en el Salón de la Fama del Rock and Roll de Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inchs Nails, The Notorious B.I.G. y T-Rex.