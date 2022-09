La cantante Lizzo sorprendió este lunes al ganar el Emmy al mejor programa de competición por "Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls", un formato de telerrealidad en el que varias mujeres compitieron por ser parte del cuerpo de baile en la gira mundial de la artista.

"Cuando era pequeña todo lo que quería era ver a alguien como yo en los medios: Gorda como yo, negra como yo y guapa como yo", aseguró Lizzo al recoger el galardón.