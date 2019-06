Los hermanos Russo, que todavía están saboreando el reciente y descomunal éxito de su película "Avengers: Endgame", producirán para Netflix una serie de anime sobre el popular juego de cartas coleccionables "Magic: The Gathering", informó hoy la plataforma digital en un comunicado.

Como productores ejecutivos, Joe y Anthony Russo se pondrán al frente de este proyecto en el que también está involucrada Wizards of The Coast, la compañía que comenzó a publicar en 1993 el juego "Magic: The Gathering", y los estudios Allspark Animation, Octopie y Bardel Entertainment.