Los iHeartRadio Music Awards anunciaron hoy los candidatos a sus galardones para la gala que se celebrará el próximo jueves 14 de marzo en Los Angeles, con la rapera estadounidense de origen dominicano Cardi B como favorita.

La cantante está nominada en ocho de las categorías, entre ellas la de "Artista femenina del año" y "Artista hip-hop del año", y también están listadas sus colaboraciones con el grupo Maroon 5 ("Girls Like You") y con Bad Bunny y J Balvin ("I Like It").