Los ganadores del Oscar Joaquin Phoenix (i), Mejor Actor ("Joker"); Renée Zellweger (c), Mejor Actriz ("Judy"), y Brad Pitt, Mejor Actor de Reparto (Once Upon a Time...In Hollywood") durante la 92a ceremonia anual de los Premios de la Academia, en el Teatro Dolby de Hollywood, California (EE.UU.). EFE/ Armando Arorizo/Archivo