El italiano Luca Guadagnino se ha convertido en uno de los cineastas europeos favoritos de Hollywood tras el éxito de "Call Me By Your Name", la historia contada a fuego lento sobre el amor y la búsqueda de identidad cuyo estilo retoma en "We Are Who We Are", su primera serie televisiva.

El director de Palermo, que preside este año el jurado del Festival de San Sebastián, acaba de estrenar en HBO una ficción protagonizada por dos adolescentes estadounidenses, hijos de militares, que forjan una entrañable amistad durante su rutinaria vida en una base militar ubicada en las afueras de Venecia.