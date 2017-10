El cantante Luis Coronel, cuya infancia estuvo marcada por el miedo a la deportación de sus padres mexicanos, calificó al presidente Donald Trump de "manipulador" y pidió a lo jóvenes indocumentados que no dejen de luchar por el amparo migratorio Acción Diferida (DACA). EFE/ARCHIVO

En una entrevista telefónica con Efe, Coronel, de 21 años, no dudo en afirmar que la gente amparada bajo DACA no puede permitir que una persona como Trump, que para él "no merece estar" en la Casa Blanca, les diga que están haciendo "algo malo o afectando" al país.