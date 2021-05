12 may 2021

EFE News Ciudad de México 12 may 2021

Una fusión entre el corrido y el rap es la que lideran los mexicanos Lupillo Rivera, Alemán y Santa Fe Klan en "Grandes ligas", una colaboración con Snoop Dogg y B Real que pretende ser una "fusión histórica".

"Cuando me presentaron la idea por primera vez yo pensé que George Prajin (presidente de Z Records) tenía un problema, no me imaginé la canción de esta manera, pero de verdad quedó muy interesante", expresó Lupillo este miércoles en conferencia virtual.