La reina del pop Madonna ha revelado que cuando trabajó en 1991 con Harvey Weinstein, el poderoso productor de Hollywood acusado de abusos sexuales, este "cruzó límites y fue increíblemente insinuante sexualmente y directo" con ella, algo que ocurría con muchas otras mujeres que conocía.

La cantante de 60 años aborda distintos aspectos de su vida en una entrevista con The New York Times en la que, preguntada por la experiencia de grabar su documental "Truth or Dare" con el estudio de cine Miramax, propiedad de los hermanos Weinstein, coincide con lo vivido por otras mujeres de la industria del entretenimiento.