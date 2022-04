El cantante mexicano Christian Nodal (c) posa junto a sus padres Cristy Nodal, (i) y Jaime González (d) durante un acto protocolario el 14 de julio de 2018, en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (México). EFE/Photoamc/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA(CRÉDITO OBLIGATORIO)

Cristy Nodal, la madre del popular cantante mexicano Christian Nodal, compartió este lunes que vivió "un milagro" tras haber sido diagnosticada con un tumor maligno en el colon que poco tiempo antes de someterse a cirugía desapareció.

"Me hicieron una cantidad de estudios donde el diagnóstico nos llevó a que era que tenía un tumor en el colon. Lo grandioso fue que ya para operarme me volvieron hacer estudios para confirmar y seguir con los procedimientos y fue ahí donde se dieron cuenta que ya no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema", se lee en un comunicado emitido por el sello discográfico del cantante de "Adiós amor".