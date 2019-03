Triunfar como cantautor en medio de la potente escena urbana de Colombia casi le convirtió en un bicho raro, pero Manuel Medrano defendió en una charla con Efe el romanticismo y el propósito terapéutico de su música y adelantó que su segundo disco también girará en torno a las relaciones íntimas.

"Todo está dirigido al amor. Me pongo a pensar y la mayoría de la música que oyes son canciones de amor (...). Y todavía no se me ocurre escribir acerca de otras cosas", dijo antes de asegurar a sus fans que no duden "para nada" de que su nuevo álbum contará de nuevo con un evidente sello romántico.