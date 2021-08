Fotografía cedida por Warner Bros./DC Comics que muestra a la actriz Margot Robbie durante una escena de la película "The Suicide Squad". EFE/ Cortesía Warner Bros./DC Comics/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Harley Quinn ha pasado de ser un personaje secundario de DC Comics a competir en popularidad con el propio Batman gracias a Margot Robbie, aunque la actriz confiesa que llegó a entrar en foros de seguidores para saber por qué gusta tanto la excéntrica villana.

"Entro en foros de fans y pienso, 'de acuerdo... ¿qué es lo que le gusta a la gente?' Y dicen 'oh, me encanta esto', 'me gusta eso otro'. De lo contrario, siento que los directores, cineastas y escritores gravitan hacia diferentes aspectos del personaje", afirmó Robbie en una entrevista con Efe junto al director James Gunn, quien la convenció para meterse en el disfraz de Harley Quinn una vez más.