La actriz mexicana Marina de Tavira ha probado el glamour de Hollywood en más de una ocasión y se ha mantenido vigente en producciones internacionales. Pese a ello se mantiene fiel al teatro, espacio donde creció y donde encontró su vocación.

"Yo no podría renunciar al teatro, para empezar es lo que me hizo ser actriz, yo me enamoré del arte de la actuación por ver actrices y actores en el escenario", cuenta a Efe la actriz de la cinta "Roma" (2018).