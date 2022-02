La actriz Dakota Johnson es la elegida para protagonizar "Madame Web", la película del universo Marvel derivada de la saga "Spider-Man" y cuyos derechos son propiedad de Sony Pictures.

Según una exclusiva del diario especializado Deadline, Johnson, conocida por aparecer en "The social network", "The lost daughter" o en la trilogía "Fifty shades of Grey", se encuentra negociando -a través de su agencias de presentación- con Sony su papel principal en la película "Madame Web".