Marvel trastea con las realidades paralelas en "What If...?"

¿Y si Captain America fuera una mujer británica? ¿Y si Black Panther formara parte de Guardians of the Galaxy? Estas juguetonas hipótesis componen la traviesa premisa de "What If...?", la primera serie animada de Marvel en Disney+ y que explora las infinitas realidades paralelas del multiverso.

Con nueve episodios que se estrenarán cada semana a partir del 11 de agosto, "What If...?" retuerce y amplía la enrevesada narración entrelazada del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) de la mano de Jeffrey Wright, que presta su voz al personaje de The Watcher.