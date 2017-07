"Avengers: Infinity War", el filme que unirá en una misma cinta a todos los superhéroes de las adaptaciones de Marvel a la gran pantalla, estrenó hoy su primer adelanto en la feria D23 que organiza Disney estos días en la ciudad californiana de Anaheim.

"Avengers: Infinity War", que se estrenará en mayo de 2018 y que aspira a ser la culminación del ambicioso proyecto de películas con tramas entrelazadas de Marvel, enseñó un breve fragmento en el que se vio a los personajes de la saga "The Avengers" junto a los de "Guardians of the Galaxy" enfrentándose al temible Thanos, interpretado por Josh Brolin.