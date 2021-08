La actriz y cantante mexicana Mía Rubín ha decidido comenzar una nueva etapa en su carrera artística y con tan solo 16 años se aventura a dar todo de sí en el ámbito musical con su sencillo "La flecha".

"Me conmueve mucho ver que lo logré, y que he podido seguir mi sueño, a pesar de que muchas personas me dijeron que no lo iba a lograr o que solo estaba aquí por mis papás. Una enseñanza importante que me llevo es que no importa de quién sea hija, merezco cumplir y seguir mi sueños", dice en entrevista con Efe Mía.