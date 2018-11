Fotografía de archivo de la ex primera dama estadounidense, Michelle Obama. EFE/Archivo

La ex primera dama Michelle Obama escribió en un nuevo libro que "nunca perdonará" al presidente, Donald Trump, por haber difundido una teoría de la conspiración sobre el lugar de nacimiento de su esposo, Barack Obama, informó hoy el diario The Washington Post.

En sus memorias, tituladas en inglés "Becoming" y en español "Mi historia", la ex primera dama acusó a Trump de haber "puesto en riesgo" a su familia cuando impulsó en 2011 el falso rumor de que el entonces presidente estadounidense, Barack Obama, no había nacido en Estados Unidos.