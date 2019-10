Fotograma cedido por Disney donde aparece la actriz Michelle Pfeiffer en el papel de la reina Ingrith, durante una escena de la película "Maleficent: Mistress of Evil" que será el gran estreno en la cartelera del próximo viernes. EFE/Jaap Buitendijk/Disney/ SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

Fotograma cedido por Disney donde aparece la actriz Michelle Pfeiffer (d) en el papel de la reina Ingrith, y David Gyasi (i) como Percival, durante una escena de la película "Maleficent: Mistress of Evil" que será el gran estreno en la cartelera del próximo viernes. EFE/Jaap Buitendijk/Disney/ SOLO USO EDITORIAL / NO VENTAS

El mundo de fantasía de "Maleficent" ya tenía una villana del máximo nivel con Angelina Jolie, pero su secuela "Maleficent: Mistress of Evil" redobla la apuesta con el fichaje de Michelle Pfeiffer, quien dijo a Efe que, en un papel de malvada, el desafío es encontrarle "la humanidad".

Pfeiffer (Santa Ana, EE.UU., 1958) remata junto a Jolie y Elle Fanning el trío estelar de "Maleficent: Mistress of Evil", que llega a los cines el viernes bajo la dirección de Joachim Rønning ("Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales", 2017).