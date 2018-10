Michelle Williams, una de las reinas del cine independiente en Hollywood, aborda la primera superproducción de su carrera, "Venom", con un personaje reflejo del movimiento "Me Too" y consciente de que "aún hay mucho que mejorar" sobre la desigualdad salarial en la sociedad.

La cuatro veces nominada al Óscar ("Brokeback Mountain", "Blue Valentine", "My Week With Marilyn" y "Manchester by the Sea") dijo en una entrevista con Efe que se sentía "intimidada pero a la vez entusiasmada" cuando aceptó el reto de "Venom", una película basada en el popular personaje de los cómics de Marvel.