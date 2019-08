Director de "It" asegura que es una analogía de gobiernos que usan el miedo para dividir

Andy Muschietti, el director argentino que se ha convertido en uno de los reyes del cine de terror en Hollywood, asegura en entrevista con Efe que sus películas "It" e "It Chapter Two" sirven de analogía de los gobiernos autoritarios que usan el "miedo" para separar a los ciudadanos.

"Espero que esta película, si sirve de algo, es que se vea como una analogía de lo que está sucediendo con gobiernos autoritarios que quieren dividir a la gente en vez de tratar de juntarla", dijo Muschietti en Miami.