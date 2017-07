El Museo Madame Tussauds de Nueva York retiró recientemente la estatua de cera de Beyoncé a raíz de las críticas que ha recibido en redes sociales por el escaso parecido que hay entre esta réplica y la apariencia real de la cantante.

Según publicó hoy el periódico The New York Times, en la tarde del jueves la estatua a tamaño real ya no se encontraba expuesta en el museo de Manhattan, después de que esta semana los visitantes publicaran fotografías de la misma haciendo alusión a aspectos como un tono de piel mucho más claro o unos rasgos irreconocibles.